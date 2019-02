C'è un poliziotto irpino tra gli eroi del rogo di Firenze E' Ivan Maraia, di Zungoli intervenuto insieme ad altri colleghi in un incendio di un'abitazione

Il prefetto Laura Lega ha incontrato a Palazzo Medici Riccardi i quattro poliziotti che sono intervenuti durante l’incendio che ha interessato domenica scorsa uno stabile di via Gozzoli a Firenze.

L’assistente Marco Martellani, l’agente scelto Giuseppe Sinagra e gli agenti Eduardo Costa e Ivan Maraia, irpino, originario di Zungoli si sono adoperati, in particolare, per salvare alcuni anziani inquilini.

Il prefetto ha voluto conoscere i quattro agenti, accompagnati dal vice questore vicario Giuseppe Solimene e dal dirigente della Squadra Volanti Alessandro Ausenda, per complimentarsi personalmente.

“Grazie a nome della Comunità – ha detto Lega stringendo loro la mano - per quanto avete fatto, per la generosità e la risolutezza con cui avete agito in un momento così difficile, nel quale era a rischio l’incolumità delle persone. Il vostro gesto conferma come le forze di polizia siano sempre al servizio della collettività in ogni frangente, quando ne abbiamo bisogno”.

I quattro poliziotti, tra cui l'irpino Ivan Maraia, 35 anni, in servizio alla sezione volanti, quinta squadra di Firenze, non hanno perso un solo istante, mostrando grande coraggio e determinazione. Si sono letteralmente catapultati tra fumo e fiamme senza paura e maschere per l'ossigeno pur di salvare le persone rimaste intrappolate in casa, due anziani di 88 e 83 anni, ed altri 4 occupanti, tra cui una badante. Un gesto eroico che è stato apprezzato dall'amministrazione comunale, sindaco i testa e dall'intero quartiere.