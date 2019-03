Rifiuti speciali smaltiti in un'area privata: tre denunce Operazione dei carabinieri

Anziché portare i rifiuti in discarica li avevano depositati nel loro fondo agricolo, ma sono stati scoperti e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo.

Nel mirino dei militari tre persone, ritenute responsabili di violazione di norme in materia ambientale, per aver 'trasformato' il loro terreno, in assenza delle prescritte autorizzazioni, in una discarica abusiva. L'area è stata sequestrata.