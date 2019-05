Tenta di lanciarsi dal ponte della panoramica: salvato L'allarme di un agente della Cosmopol e l'arrivo immediato della Polizia evitano la tragedia

Un uomo di 53 anni, sposato e con figli ha tentato di lanciarsi nel vuoto. E’ salvo grazie all’allarme sollevato da un agente della Cosmopol residente nella zona e al tempestivo intervento di una volante della Polizia accorsa sul posto dopo pochi minuti. La sua auto contromano era ferma accanto al guard rail.

L’uomo che aveva già tentato di scavalcare la barriera di ferro, era in uno stato confusionale. Ai poliziotti ha riferito di trovarsi lì per ammirare il panorama. E’ stato prontamente affidato ai familiari.

Non meno di un paio di settimane fa ci racconta un’abitante di borgo San Domenico era stata una donna a tentare li suicidio, salvata in extremis dal marito. E prima ancora, un’altra donna, tratta in salvo da un ex assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria fino a pochi mesi fa in servizio nel carcere arianese, che stava percorrendo in auto la bretella Russo-Anzani. La sessantenne aveva già scavalcato il guard rail ed era adagiata sulla ringhiera con lo sguardo rivolto verso il basso.

Un episodio che ripropone, inevitabilmente, la pericolosità di un ponte che, da anni, in quella parte alta, è privo di protezione, nonostante il triste numero di morti, se ne contano tre fino ad oggi e almeno una quindicina di salvataggi.

Ne sa qualcosa il titolare di un'azienda che ha sede proprio sotto il viadotto: "Viviamo con il terrore addosso ogni giorno, per non parlare di ciò che viene lanciato dall'alto: pietre, bombole di gas, televisori e persino un cane. Stiamo aspettando da anni che si risolva questo problema, purtroppo sottovalutato dalle varie istituzioni competenti, nonostante le ripetute lettere di denuncia e sollecitazioni."