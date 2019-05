Rapinatori col taglierino alla banca Popolare di Bari Tentata rapina. Sul posto la polizia, malore per una cliente

Paura in via Partenio, dove due persone con il volto travisato e armati di taglierino sono entrati all'interno della Banca Popolare di Bari. Entrambi, non curandosi dei clienti presenti all'interno, hanno minacciato con il taglierino i dipendenenti per farsi consegnare il denaro. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. I rapinatori sono fuggiti via senza bottino. Pare che una cliente abbia avvertito un malore durante il tentativo di rapina. Sarebbe stata strattonata dai rapinatori. Ad aspettarli fuori un altro complice che probabilmente li aspettava in auto. Sul posto le volanti del vice questore Elio Iannuzzi e quelle della Mobile del vice questore Michele Salemme. Gli agenti hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della banca per riuscire a identificare gli autori.