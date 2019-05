Incidente sulla Variante: 4 auto coinvolte, strada chiusa Le persone ferite sono state smistate tra il Landolfi di Solofra e Moscati di Avellino

Caos sulla Variante, sembra essersi abbattuta una maledizione sulla strada più volte teatro di rocamboleschi scontri tra vetture. E’ successo questa mattina, nei pressi del Carcere di Bellizzi, in direzione Mercogliano. La strada è stata chiusa per oltre un’ora. Un dramma per gli automobilisti in transito, che si sono improvvisamente vista sbarrata la strada per il violento scontro tra quattro vetture. I feriti sono stati smistati tra gli ospedali di Solofra e Avellino. Quattro le persone rimaste coinvolte nello scontro. Sul posto gli agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a bloccare la circolazione per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso. Gli agenti hanno perimetrato la zona per consentire l’esecuzione dei rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Code e disagi per gli automobilisti a Sud del Capoluogo. Attualmente la strada è perfettamente percorribile.