Ambulanti abusivi a Piazza Kennedy: sequestri ad Avellino I controlli della Municipale

Via gli abusivi da Piazza Kennedy. In campo gli agenti della polizia municipale. Più uomini in campo sono stati impegnati in un’azione di contrasto all’ attività dell’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta e hanno provveduto all' identificazione e ad effettuare 3 sequestri a carico di diversi venditori cittadini extracomunitari, che vendevano merce senza autorizzazione amministrativa per la vendita su aree pubbliche .