Schiaffo all'alunno, assolta la maestra Secondo il giudice non ci sono elementi per ricostruire l'episodio

Non ci sono elementi certi per ricostruire l'episodio. La decisione del giudice del tribunale di Avellino, Pier Paolo Calabrese, in merito a una presunta aggressione ad un alunno da parte della sua maestra. I fatti risalgono al periodo 2014-2016.

L'insegnante, secondo i genitori di un bambino, avrebbe prima offeso l'allievo davanti ai compagni di scuola utilizzando frasi come "Sei una lumaca", per poi colpirlo con uno schiaffo. Subito dopo era scattata la denuncia da parte dei genitori.

Durante il processo, però non sono emerse prove schiaccianti né i testimoni ascoltati hanno contribuito a ricostruire con esattezza quanto accaduto. La maestra è stata dunque assolta, mentre la Procura di Avellino aveva chiesto una condanna a sei mesi.