Due feriti sulle giostre e una lite sedata tra ambulanti Feste e sicurezza in Irpinia

Due feriti fortunatamente non gravi sulle giostre, una donna colta da malore e una lite tra ambulanti prontamente sedata.

E' il bilancio dei festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima, nel Piano di Zona ad Ariano Irpino. Forze dell'ordine, volontari e personale della sicurezza altamente qualificato hanno garantito il corretto svolgimento della manifestazione, molto affollata, soprattutto nell'ultimo week end. Disposti una serie di percorsi alternativi e divieti per consentire al meglio l'accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso, anche se non è mancata l'inciviltà di qualcuno, ostinato a raggiungere in auto i vari punti nevralgici e a parcheggiare in maniera scellerata.

Fiato sospeso per l'area di attesa numero 18, punto di raccolta della Protezione Civile in caso di emergenze, in cui sono state sistemate le giostre. Spazio comunale che non dovrebbe essere mai stabilmente occupato. Un problema sollevato già nei giorni scorsi e sul quale ogni istituzione ha preferito chiudere un occhio. Tutto è bene ciò che finisce bene...ma il rispetto delle regole dovrebbe essere sempre al primo posto.