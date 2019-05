Raid notturno ad Ariano ma il colpo alle poste fallisce In azione la banda del buco ma l'allarme mette in fuga i malviventi

Hanno devastato la scuola materna ed elementare di Palazzisi, lungo la strada San Vito Apice, per assalire il vicino ufficio postale ma il colpo è andato a vuoto.

E' accaduto la scorsa notte ad Ariano Irpino. L'arrivo immediato sul posto delle forze dell'ordine, allertate dal sistema di allarme ha messo in fuga la banda del buco. Rinvenuto un piede di porco.

I malviventi hanno abbattuto una parete, pratiando un foro, devastato servizi igienici ma non sono riusciti a portare via la cassaforte all'interno dell'ufficio postale. Si tratta dell'ennesimo episodio in questa zona al confine tra Ariano e Montecalvo.

Era accaduto già un anno fa all'interno della stessa struttura e anche in quell'occasione i malviveti non riuscirono nel loro intento.

Una zona quella in questione, particolarmente esposta da anni al fenomeno furti nelle abitazioni. L'edificio è stato piantonato da una pattuglia della Cosmopol prontamente giunta sul posto.