Violento scontro moto auto ad Ariano: due feriti Trasportati in ospedale ad Avellino e Ariano un giovane e una donna del luogo

Un violento scontro tra moto e auto si è verificato lungo la strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo Irpino. E' accaduto alla località San Vito.

Alla guida di una fiat panda, Rosa Di Vito 62 anni. La donna stava uscendo da una proprietà privata per immettersi sull'arteria, quando improvvisamente è sopraggiunta la moto condotta da Marco Zecchino 24 anni. L'impatto è stato violentissimo, non c'è stato il tempo di capire nulla. Il giovane è rimasto sull'asfalto mentre la donna, incastrata in auto e liberata dai Vigili del Fuoco di Grottaminarda. Entrambi residenti nella zona sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118.

La 62enne trasportata d'urgenza al Moscati di Avellino e il 24enne al Frangipane ad Ariano Irpino, per essere sottoposti alle cure dei sanitari. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale con il sovrintendente Anna Villani e l'assistente capo Fabrizio Coppola per effettuare i rilievi.

Sul luogo dell'incidente i carabinireri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino. Traffico bloccato in entrambe le direzioni, in attesa della rimozione dei mezzi.