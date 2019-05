Giro di vite dei carabinieri in alta Irpinia Posti di controllo, perquisizioni e contravvenzioni. Ecco il bilancio dei controlli

Posti di controllo, perquisizioni e contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada, soprattutto per la guida pericolosa e sotto uso di sostanza alcoliche in alta irpinia.

Il bilancio complessivo è stato di quattro persone proposte per il foglio di via obbligatorio, due segnalate alla Prefettura quali assuntori di droga e altrettante denunciate alla Procura della Repubblica di Avellino per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza.

A Montella, un 20enne del luogo, è stato sorpreso in possesso di un coltello della lunghezza di circa 30 centimetri, sottoposto a sequestro.

Sempre a Montella, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno fermato un 26enne di Bagnoli Irpino il quale, in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente l’abuso di alcool, si era messo alla guida della propria autovettura: patente ritirata e veicolo sequestrato.

Un 48enne della provincia di Reggio Calabria è stato sottoposto a perquisizioneda parte dei carabinieri della stazione di Castelfranci e trovato in possesso di circa un grammo e mezzo di hashish. A suo carico è pertanto scattata la segnalazione.

Analoga sorte per un 48enne di Nusco, controllato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile che, all’esito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato una modica quantità di hashish.

Foglio di via obbligatorio proposto a carico di quattro persone (di età compresa tra i 25 ed i 60 anni), già note alle forze dell'ordine, fermate a Torella dei Lombardi, Caposele e Montemarano. Non sono state in grado di fornire ai militari una valida giustificazione circa la loro presenza in zona.