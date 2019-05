Incidente fra due auto, tragedia sfiorata ai semafori Ancora uno scontro all'incrocio tra via Dorso, Viale Italia, all'altezza della chiesa di San Ciro

Ancora un incidente tra due auto all'incrocio tra Viale Italia, via Dorso ad Avellino. All'altezza della Chiesa di San Ciro l'altra sera due vetture si sono scontrate. L'impatto è stato violento, ma fortunatamente i conducenti non hanno riportato ferite. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia che hanno effettuato i rilievi del sinistro. Naturalmente, come ogni volta, si ripropone la pericolosità dell'incrocio. Ormai gli incidenti se ne contano uno al giorno. I residenti da tempo chiedono immediati provvedimenti. In itinere ci sarebbe un progetto per la realizzazione di una rotatoria. Si attende, quindi, l'avvio dei lavori.