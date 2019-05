Zig zag sul raccordo con il tir, era ubriaco: denunciato I controlli della polizia stradale di Avellino. Nei guai un 43enne

La Polizia Stradale di Avellino ha posto in essere controlli specifici per contrastare il fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati 40 persone alla guida delle proprie autovetture, di cui uno è risultato positivo al test dell'etilometro, con un tasso di alcolemia 4 volte superiore al limite consentito pari a 1,86 g/l.

Si tratta di un uomo di 43 anni residente nella provincia di Avellino a cui è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Lo stesso è stato denunciato per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, trattandosi di un conducente professionale alla guida di un veicolo di massa complessiva superior a 3,5 T. Per tali conducenti professionali è previsto l’obbligo di rispettare un tasso alcolemico pari a 0.

L'uomo che percorreva il raccordo autostradale di Avellino con direzione di marcia Salerno, non solo procedeva con andatura non consona, ma addirittura zig zagava nella sua corsia e in quella di sorpasso creando pericolo per tutti gli utenti della strada.

A tal riguardo si ricorda che la guida di un veicolo professionale sotto l’influenza dell’alcool con tasso superiore a 0 g/l, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, costituisce reato e comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente. Sono complessivamente oltre 100 i conducenti controllati nell’ intero settimana dai Reparti della Polizia Stradale di Avellino, tutti sottoposti a test alcolemico.