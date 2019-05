Ferro nella gamba, caschi rossi in sala operatoria I vigili hanno tagliato il ferro e operare insieme ai medici. Vittima un operaio dell'arianese

Incidente sul lavoro all'interno di un cantiere a Savignano Iroino. Un operaio di 54 anni del luogo è stato trafitto ad una gamba da una bacchetta di ferro di grosse dimensioni.

Trasportato all’ospedale Frangipane di via Maddalena da un'ambulanza dello Stie di Savignano scalo, i sanitari del pronto socorso come sempre tempestivi, dal medico Giuseppe Clemente, all'operatrice socio sanitaria Sara Esposito e tutta l'equipe, si sono subito attivati sottoponendo l'uomo a tutte le cure necessarie. Come pure il personale medico in sala operatoria.

Vista la gravità della situazione, dovuta ad una ferita penetrante alla coscia destra, hanno dovuto allertare i vigili del fuoco di Grottaminarda, per tagliare ed estrarre il ferro.

Un’operazione delicata e inusuale per i caschi rossi che sono dovuti entrare nella sala operatoria, con i loro attrezzi insieme ai camici bianchi. I medici e i chirurghi ringraziano i Vigili del Fuoco per la preziosa opera prestata, indispensabile ai fini dell'intervento chirurico. L'uomo resta al momento sotto osservazione, l'intervento è perfettamente riuscito.