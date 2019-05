Santa Lucia. Lite, Far West nel seggio: prende pistola e spara Furibondo diverbio con un rappresentante di lista: il 53enne, pregiudicato, è stato arrestato

Scene di terrore in un seggio elettorale a Santa Lucia di Serino. Un uomo di 53 anni, G. F., queste le sue iniziali, originario del luogo, con precedenti di polizia, per un diverbio di natura politica, ha estratto una pistola ed ha esploso alcuni colpi per fortuna andati a vuoto. La lite che gli ha armato la mano è avvenuta con un rappresentante di lista. All'interno del seggio elettorale erano quasi ultimate le operazioni di scrutinio e di lì a poco ci sarebbe stata la proclamazione di Vistocco a sindaco.

Sono stati gli agenti della sezione Volanti della questura di Avellino, al comando del vice questore Elio Iannuzzi, presenti sul posto per garantire la sicurezza, a evitare il peggio. Il pregiudicato è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto.

I proiettili, come detto, sono andati a vuoto, ma si sa che alcune persone hanno fatto ricorso alle cure dei medico condotto del paese.

(La foto è di Orlando Matarazzo e Giuseppe Andrita).