Stroncato da un malore dopo un’avaria, tragedia sull’A16 A perdere la vita un 57enne di Palma Campania

Tragedia oggi pomeriggio sull’autostrada A16 Napoli Canosa, dove un uomo è stato stroncato da un malore sotto la galleria di Monteforte in direzione Napoli. Lì un’autocisterna che trasportava liquami, in seguito ad un’avaria ai freni era rimasta bloccata. Il conducente, un uomo di 57 anni originario di Palma Campania era sceso per mettere il segnale di veicolo fermo ed è stato colto da un malore. La squadra intervenuta lo ha rinvenuto a bordo strada privo di vita. Sul posto anche il nucleo NBCR (nucleare - batteriologico - chimico - radioattivo) per verificare la natura del carico ed eventuali perdite di liquidi. Sul posto anche il Comandante che ha coordinato le operazioni di soccorso. Inevitabili rallentamenti alla circolazione stradale.