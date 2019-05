Incidente in A16: si schianta sotto effetto di alcol e droga A Monteforte Irpino un 48enne è stato denunciato

E' stato denunciato dagli agenti della Polstrada un uomo di 48 anni, di Roma, perché ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza di droga e alcol.

In particolare, nel corso della notte, la Polstrada è intervenuta nei pressi del Km. 33 direzione ovest dell’Autostrada A/16, in territorio di Monteforte Irpino, in quanto il 48enne- C.F. le sue iniziali- a causa del suo stato di alterazione psico-fisica, aveva perso il controllo della propria autovettura, collidendo contro la barriera guard-rail, con successivo ribaltamento.

L’automobilista, trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino, è stato sottoposto ad analisi che hanno restituito un tasso di alcol nel sangue pari 0,70 grammo/litro; inoltre, era sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.Sono stati rinvenuti all’interno dell’autovettura, occultati in due tasche ricavate nell’imbottitura dei sedili, pinze e chiavistelli.

Di qui la denuncia a carico dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e per possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso. Allo stesso, inoltre, è stata contestata la relativa violazione amministrativa per la guida in stato di ebrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente di guida.

L’autovettura e gli arnesi atti allo scasso sono stati sottoposti a sequestro.