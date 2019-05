Aias, il 5 giugno la decisione sul rinvio a giudizio Tra gli indagati anche lady De Mita

L'udienza preliminare dell'inchiesta Aias volge alle battute finali. Ieri davanti al gup è stato riavvolto il film dell'inchiesta sulla Onlus Aias di via Morelli e Silvati specializzata nell’assistenza ai disabili. Il giudice Marcello Rotondi ha fissato per il 5 giugno l’udienza per completare la consegna da parte dei legali di memorie e per la presentazione delle richieste. Poi deciderà sui rinvii a giudizio.

Tra i principali indagati Annamaria Scarinzi, moglie dell’ex premier Ciriaco De Mita, le due figlie, Simona e Floriana, oltre all’ex presidente Aias, già consigliere comunale di Avellino, Gerardo Bilotta. I reati contestati a vario titolo sono di peculato, riciclaggio, malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata. Secondo i pm Cantelmo e D'Onofrio ci sarebbe stato un vero e proprio sistema per distrarre fondi pubblici destinati ad attività sanitarie con la complicità di aziende che operavano in altri settori.