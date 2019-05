Abbandona 4 cuccioli: filmata e denunciata/VIDEO Ariano, pugno duro della Polizia Municipale, donna inchiodata dalle telecamere

Ha un nome e un volto la persona che stamane all'alba si è partita di proposito dalla sua abitazione per abbandonare quattro cuccioli appena nati strappandoli alla sua mamma. Ha 60 anni ed è di Montecalvo Irpino.

La donna è stata identificata grazie al lavoro meticoloso del sovrintendente della Polizia Municipale Luigi Pietrolà e al supporto fondamentale delle immagini del sistema di video sorveglianza collegate al comando di Piazza Mazzini diretto dal tenente Mario Cirillo.

Una delle telecamere presenti nell'isola ecologica antistante il cimitero ha ripreso l'intera scena dall'alto. La donna che arriva alla guida della sua utilitaria, preleva i cuccioli dal bagagliaio, si accascia e li deposita a terra in un cartone, senza scrupoli, abbandonandoli al proprio destino. A dare l'allarme è stata la cooperativa Irpinia Servizi diretta da Saverio Cuoco, intenta ad effettuare la raccolta di cartoni nell'isola ecologica. E quest'ultimo, insieme a suo figlio, è andato ben oltre, aprendo il cuore ed offrendo loro uno stallo momentaneo pur di non farli finire in un canile.

E' stato lo stesso Pietrolà a dare l'annuncio: "Sento il dovere di rendere pubbliche le foto estrapolate dalle telecamere. Sara' denunciata oggi stesso all'autorità giudiziaria e che sia da monito per tutti. Questo è un atto infame."

La donna è stata raggiunta ed identificata nella sua abitazione dove la Polizia Municipale ha anche individuato la mamma rimasta senza i suoi cuccioli.