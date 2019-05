Targa clonata, multe a raffica a un 85enne: scoperta la truffa La vittima è un anziano di Altavilla Irpina. Le indagini della Polstrada di Fuorigrotta

Si è visto recapitare delle contravvenzioni per numerosi transiti in ZTL ed una richiesta di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale avvenuto a Frattamaggiore. Peccato che l’uomo, un automobilista avellinese, non abbia mai percorso le strade del paese in provincia di Napoli. E’ quanto accaduto a un 85enne di Altavilla Irpina che ha così scoperto la clonazione della targa della sua autovettura Renault Clio. A seguito di denuncia, sono scattate le indagini degli agenti della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta, facenti capo alla Sezione della Polizia Stradale di Napoli, che hanno denunciato un uomo di Frattamaggiore.

I poliziotti hanno intercettato, per le strade di Frattamaggiore, un’autovettura Volkswagen Passat la cui targa differiva di una sola lettera da quella dell’automobilista avellinese, una “C” diventata “G”. Da accertamenti tecnici degli agenti della Polstrada, è emerso che sia l’autovettura che le targhe erano state rubate ben 14 anni fa a due diversi cittadini. Pertanto, è stato contattato il legittimo proprietario, un cittadino della provincia di Frosinone, che con immenso stupore ha manifestato tutta la sua gioia per il rinvenimento del bene sottrattogli a cui era rimasto affettivamente legato.

Inevitabile per l’uomo alla guida, P.S. di 82 anni, la denuncia per il reato di riciclaggio di veicolo, con sequestro penale dell’autovettura e delle targhe alterate, oltre alla sanzione amministrativa per la circolazione senza la prescritta copertura assicurativa.