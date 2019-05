Abbandono di animali: denunciato un 25enne L'indagine dei carabinieri dopo una segnalazione

I carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino hanno denunciato un 25enne del posto, perchè ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali.

L’attività d’indagine ha preso spunto dalla segnalazione di una person che, dopo aver rinvenuto un Bracco Pointer (razza di cane molto apprezzata dai cercatori di tartufo) disorientato ed impaurito a Bagnoli Irpino, si era rivolto alla locale Polizia Municipale, accettando di buon grado di tenerlo. Ora l’animale domestico è in buona salute.

Grazie ai dati contenuti nel microchip si è risaliti al proprietario del cane, residente in provincia di Latina, il quale qualche anno fa l’aveva affidato ad una persona di Napoli, prima che venisse consegnato in stato temporaneo al 25enne che evidentemente non ha provveduto alle necessarie cure.

A carico di quest’ultimo è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino: rischia la pena dell’arresto fino a un anno e l’ammenda fino a 10mila euro.

La barbara usanza di abbandonare gli animali ha pericolose conseguenze: cani e gatti vengono lasciati lungo le strade con il rischio concreto di provocare incidenti stradali anche gravi. L’abbandono, inoltre, può portare al randagismo ed alla conversione dell’animale alla vita selvatica.