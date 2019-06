Ariano: auto in una buca, sotto il viadotto a Fiumarelle La disavventura capitata a due giovani di Grottaminarda

Finiscono in una buca profonda, mentre viaggiavano tranquillamente a bordo di un'auto. E' la disavventura capitata a due giovani di Grottaminarda, diretti ad Ariano Irpino.

L'incidente che poteva avere conseguenze piuttosto serie è avvenuto alla località Fiumarelle, sotto uno dei grandi piloni del ponte Manna-Tre Torri. La fiat panda è rimasta letteralmente bloccata a seguito dello scoppio di due pneumatici.

Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile e un reperibile dell'ufficio tecnico comunale per mettere in sicurezza il manto stradale. Si tratta di un punto, quello in questione, già segnalato da tempo a chi di competenza, per la sua pericolosità.

La vettura, danneggiata, è stata poi rimossa grazie all'ausilio di un carro attrezzi e dopo un intervento tampone da parte del Comune è ripresa la circolazione stradale.