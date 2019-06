Dissuasori danneggiati, scoperto l'autore grazie ad un faro Intervento lampo della Polizia Municipale ad Ariano Irpino

Si schiantano nella notte contro alcuni dissuasori di sosta, danneggiandoli, davanti ad un negozio di abbigliamento, in pieno centro a pochi passi dal Museo Civico di Palazzo Forte e si allontanano come se nulla fosse accaduto.

La Polizia Municipale intervenuta sul posto con il sovrintendente Giovanni Spinelli e il maresciallo Alessandro Rossi, è riuscita attraverso i resti di un faro, grazie ad un numero di matricola a risalire all'auto in questione, già ricoverata in una carrozzeria della città per i lavori di riparazione.

Al vaglio della Polizia Municipale la posizione del conducente, chiamato ora a risarcire il danno. Ancora un intervento prezioso da parte degli uomini del comando di Piazza Mazzini, dopo la denuncia di qualche giorno fa, grazie alla video sorveglianza, di una donna che aveva abbandonato alcuni cuccioli in una isola ecologiva nei pressi del cimitero.