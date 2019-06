Tentato stupro, si stringe il cerchio sull'aggressore L'episodio ieri a Cervinara. Vittima una 20enne romena incinta

Si sarebbe allontanato in sella ad una bicicletta il presunto aggressore di una ventenne romena, a Cervinara, che ieri è finita in ospedale dopo essere stata picchiata da un uomo alla stazione ferroviaria del centro caudino e dopo aver evitato un tentativo di stupro. La donna è incinta di due mesi e fortunatamente ha riportato solo lievi escoriazioni. I carabinieri stanno portando avanti le attività d'indagine, sarebbe stata sentita più di una persona in caserma ma al momento non confermano la notizia del fermo di un uomo. Stando a quanto dichiarato, l'uomo sarebbe uno sconosciuto, mai visto prima. Si sarebbe prima avvicinato e avrebbe cercato di palpeggiarla approfittando del fatto che nella stazione non ci fosse nessuno. Poi, quando lei si è rifiutata, lui l'avrebbe aggredita.