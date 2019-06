Ubriachi alla guida, denunce e patenti ritirate Controlli a Zungoli e Casalbore

A Zungoli, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 55enne del posto il quale, in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente l’abuso di alcool, si era messo alla guida della propria autovettura. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento sono scattati il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Analoga sorte per un 30enne di Casalbore fermato ad Ariano Irpino: sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, notata l’andatura anomala e nel contempo pericolosa di un’autovettura, hanno intimato l'alt e proceduto al controllo. E all’esito del test etilometrico, al giovane automobilista è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per condurre veicoli. Anche per lui la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.