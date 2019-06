Sorpresi con coca, hashish e marijuana: arrestati due pusher Ai domiciliari un ventenne di Ariano e un 21enne di Melito

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questa l’accusa di cui dovranno rispondere un ventenne di Ariano Irpino ed un ventunenne di Melito Irpino sorpresi in possesso di cocaina, hashish e marijuana.

Ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino non è passata inosservata un’utilitaria con a bordo alcuni giovani che, alla vista della pattuglia, hanno gettato dal finestrino due involucri, nel maldestro tentativo di disfarsene e risultare negativi all’eventuale controllo. Sfortunatamente per loro, l’azione non è sfuggiva agli occhi dei militari, che hanno l'alt al veicolo e recuperato quelle due buste, contenenti un panetto di hashish e 15 stecche della medesima sostanza stupefacente nonché 13 confezioni di marijuana ed una dose di cocaina.

Condotti in Caserma, i due giovani sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposti ai domiciliari.

La droga, per un peso complessivo di oltre 180 grammi, è stata sequestrata.