Auto in fiamme ad Ariano, paura ma nessun ferito I vigili del fuoco hanno evitato il peggio

Auto in fiamme in località Bassiello ad Ariano Irpino. Una Fiat Punto ha preso improvvisamente fuoco nei pressi di un ristorante. Per il conducente solo tanto spavento. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ariano Irpino, poi in supporto una squadra giunta da Grottaminarda, e la Polizia. L'incendio è stato spento e l'auto messa in sicurezza.