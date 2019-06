Estate da incubo: ancora uno scontro frontale tra auto e moto Paura lungo la statale 90 delle Puglie ad Ariano Irpino

Ancora un incidente con la moto. Un'estate che è cominciata proprio male per i centauri lungo le strade. Un bollettino di guerra che non sta risparmiando purtroppo nessuna regione. Le tragedie degli ultimi giorni, dall'Irpinia al foggiano, sono la riprova.

E' di oggi l'ultimo pauroso incidente ad Ariano Irpino, lungo la statale 90 delle Puglie, già tristemente nota, soprattutto d'estate, per le numerose tragedie in moto che hanno seminato morte e dolore sul tricolle.

Nello scontro avvenuto in località Trave, in prossimità di Camporeale, è rimasto coinvolto un motociclista di Lucera. Era in sella alla sua moto, insieme ad una comitiva di altri centauri, per un giro prova in vista di un raduno in zona. Per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Skoda condotta da un'automobilista di Andretta. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso l'autista della vettura coinvolta. Sul posto ad effettuare i rilievi e a stabilire la dinamica dell'incidente, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino.

I dati diffusi dalla presidente dell’associazione Vittime della Strada di Avellino Anna Diglio Nardone sono a dir poco allarmanti.

“Lo scorso anno in Italia – fa notare Nardone – le vittime sono state 3700 di cui 40 bambini da 0 a 14 anni. Dati impressionanti, che dovrebbero farci riflettere. Noi abbiamo un obiettivo da raggiungere, che è quello di dimezzare i morti, ma ciò non sta accadendo purtroppo. Dal 2017 e 2018 i dati invece di diminuire sono aumentati. E nel 2019, siamo già ai primi 6 mesi e le vittime sono in aumento.”