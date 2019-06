Armi illegali, arrestato coordinatore di Irpiniambiente Le indagini della Mobile. Due fucili detenuti in un casolare di Quindici

E' finito in carcere il coordinatore territoriale per la sede di Quindici di Irpiniambiente, azienda che si occupa dello smaltimento e raccolta dei rifiuti in Irpinia. L'uomo è accusato di detenzione illegale di armi. Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra Mobile di Avellino, guidati dal vicequestore Michele Salemme. La misura cautelare è stata disposta dal pm della procura di Avellino. Gli agenti hanno ritrovato in un casolare di proprietà delluomo, in una zona di montagna del Vallo Lauro, diverse armi, tra cui due fucili, risultati illegalmente detenuti. Le armi sono state sequestrate e per l'indagato si sono aperte le porte del carcere. Difeso dal penalista Raffaele Bizzarro nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al gip.