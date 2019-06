Morte donna incinta: salma sequestrata, disposta l'autopsia Sconvolta la comunità di Ariano Irpino dopo la tragedia

E' stata disposta l'autopsia sul corpo di Assunta L.C, la giovane donna di 30 anni, incinta di 4 mesi, trovata in una pozza di sangue nel bagno della sua abitazione, dopo essersi improvvisamente accasciata al suolo. Una caduta, dovuta con ogni probabilità ad un malore che non le ha dato scampo.

La donna era in casa con il compagno e suo padre. La tragedia che ha profondamente scosso la comunità di Ariano si è verificata alla località Montecifo, una zona particolarmente impervia nelle campagne a nord della città.

La malcapitata è giunta in auto, in maniera rocambolesca senza ambulanza al pronto soccorso del Frangipane, dove i medici non hanno potuto fare altro che costatare il decesso. In quel posto isolato, così difficile da raggiungere, sarebbe stato difficile far arrivare persino un mezzo di soccorso. Da qui la scelta da parte del fidanzato della donna, di non perdere un solo istante, caricare subito Assunta in auto e correre disperatamente verso il pronto soccorso. Un viaggio risultato purtroppo fatale.

Sull'accaduto sta indagando la Polizia. Da un primo esame esterno, sarebbe stata subito esclusa la morte violenta.