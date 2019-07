Bimba cade e batte la testa a terra nella pineta Paura nel Rione San Pietro ad Ariano Irpino

Cade e batte la testa a terra vicino alle giostrine. Paura per una bimba di un anno e mezzo nel Rione San Pietro ad Ariano Irpino.

La piccola è stata subito soccorsa e trasportata nel vicino ospedale di via Maddalena. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. A causare la caduta sarebbe stata la pavimentazione sconnessa e sporgente all’interno della pineta, unitamente alla presenza di alcuni rami.

Un problema già segnalato nei mesi scorsi all'ex amministrazione comunale, attraverso un video reportage del deputato Generoso Maraia, riguardo lo stato di abbandono dell’intero rione.

Alberi pericolanti, con radici sporgenti sulla sede stradale, fino a creare avvallamenti e rigonfiamento dell’asfalto, erbacce su due muraglioni laterali e caduta massi nei pressi della chiesa, all'imbocco della discesa ripida. A questo si aggiunge un pericolo costante relativo alla circolazione stradale. Nonostante la presenza di cordoli di rallentamento, in tanti percorrono anche a forte velocità la strada del rione per immettersi, attraverso Rodegher e Cappelluzzo sulla statale 90 delle Puglie a Cardito. Si chiede un intervento urgente, prima che in questo rione possa avvenire davvero una tragedia.