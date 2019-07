Tragedia a Zungoli: malore in casa, muore 19enne La triste notizia nel giorno dei funerali di Assunta, la giovane donna deceduta nei giorni scorsi

Malore in casa, chiama la madre al telefono, si accascia e perde i sensi. Nulla da fare per Carmen D.F, 19 anni appena compiuti, giunta priva di vita al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

La tragedia a Zungoli, in località Vallone. Sul posto due ambulanze del 118. Le condizioni sono apparse subito gravissime, quando è giunta in pronto soccorso non c’era oramai più nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento da parte di medici, cardiologi e rianimatori. La salma è stata trasferita in obitorio per i relativi accertamenti medico legali.