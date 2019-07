Asfalto saponetta: auto finisce contro un'abitazione ad Ariano Ancora un incidente nel Rione San Pietro

Ancora un incidente, l'ennesimo lungo la ripida discesa di Rione San Pietro, su quell'asfalto ballerino, che diventa peggio di una saponetta con poche gocce di pioggia, sempre trafficato ad ogni ora.

Sono salve per miracolo Angela Leggiero e sua figlia di 12 anni e mezzo a bordo di un'auto, che dopo essere scivolata si è schiantata contro l'ingresso di un'abitazione, abbattendo una cabina elettrica e una ringhiera. Fortuna ha voluto che in quel monento non vi era nessuno davanti al cancello, dove solitamente giocano i bambini.

L'auto dopo il violento impatto si è cappottata, terminado poi la sua corsa di nuovo su se stessa, sul marciapiede.

Le due persone rimaste ferite, sono state trasportate in auto da un abitante del luogo, nel vicino ospedale. Fortunatamente nessuna conseguenza grave, ma solo tanto spavento per entrambe. Sul posto la Polizia Municipale e immediatamente i tecnici dell'Enel.