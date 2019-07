Strage bus, il giudice: sì al risarcimento La sentenza in sede civile per Autostrade e Lametta. Domenica la commemorazione delle 40 vittime

Arriva un importante risultato giudiziario a quasi sei anni esatti dalla strage del bus del viadotto Acqualonga che causò 40 vittime.

La sentenza de giudice Russolillo, nel processo civile per Autostrade e Gennaro Lametta, sblocca oltre 4 milioni per la polizza dei danni e condanna Autostrade per l’Italia e Gennaro Lametta, a risarcire alcuni parenti delle vittime e proprietari dei veicoli coinvolti nell’incidente.

Secondo il giudice, Autostrade e il proprietario del bus hanno concorso al 50 per cento nelle cause della strage, e li condanna a pagare oltre 900mila euro di risarcimenti in favore di 14 persone, mentre rigetta le altre richieste. La sentenza in sede civile arriva a pochi giorni dalla commemorazione delle vittime che si terrà domenica 28 luglio, nella chiesa di Monteforte Irpino.