Investe un cane e scappa senza prestare soccorso Grave episodio ad Ariano Irpino, l'animale soccorso dal servizio veterinario dell'Asl

Investe un cane, l’animale resta ferito ma lui si allontana senza prestare soccorso. E’ accaduto ad Ariano Irpino in località Ottaggio. La scena è stata notata da un residente che ha allertato Vigili del Fuoco e servizio veterinario dell’Asl. Sul posto è giunto un reperibile. "Non vi era un minimo di frenato, una botta secca ed è ripartito, incurante dell'animale a terra."

L’animale è stato trasferito in un ambulatorio per essere sottoposto alle cure necessarie. Non è la prima volta che accade un fatto del genere ad Ariano, dove la sensibilità e il rispetto per gli animali è pari a zero, fatta eccezione per chi ogni giorno manifesta, pur non avendo mezzi a disposizione, vicinanza e rispetto. Ottaggio è una delle zone, ci dice lo stesso abitante, dove puntualmente vengono abbandonati cani, nell’indifferenza più totale.