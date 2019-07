Roghi agricoli: i carabinieri denunciano otto persone L'allarme è stato lanciato dagli abitanti infastiditi dall'alta concentrazione di fumo nell'aria

Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: altre otto persone sono state denunciate perché ritenute responsabili di immissione nell’aria di fumi e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nonostante il divieto di bruciatura nell’attuale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, avevano appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione dei loro fondi agricoli, nel comune di Quindici. Incendio che ha provocato fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria.