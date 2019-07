Caldo torrido e incendi: giornata di fuoco Nuova giornata di super lavoro per la Protezione Civile

Caldo torrido e incendi. Ancora una giornata di fuoco in Campania. Situazione molto critica in provincia di Caserta, dove sono in attività tutti gli elicotteri regionale della Protezione Civile Campania.

Almeno quattro gli incendi finora in Irpinia. A Paternopoli in fiamme circa un ettaro tra incolto e boscato quercino e olmi. A lavoro una squadra del Genio Civile.

A Lioni, in località Vallone Acqua delle Brecce, prontamente attivata la squadra della Comunità Montana Alta Irpinia.

Criticità anche in Valle Caudina, in modo particolare a Cervinara, dove è stata allertata la squadra della Sma Campania.

Attivamente impegnati in queste ore anche i Vigili del Fuoco di Grottaminarda, intervenuti a Pietradefusi alla località Vertecchia.

La situazione viene seuita con la massima attenzione dal dirigente responsabile della Protezione Civile della Regione Campania Claudia Campobasso.