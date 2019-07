Scontro frontale tra auto e scooter: un ferito In ospedale un parrucchiere del posto

E' di un ferito il bilancio di uno scontro frontale tra un'auto e uno scooter. L'incidente si è verificato lungo via Nazionale, ad Ariano Irpino, all'altezza del bivio di via Adinolfi. Ad avere la peggio il conducente della moto, un parrucchiere del luogo, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale dove è tutt'ora sotto osservazione. Illeso l'autista della vettura, un giovane di contrada San Liberatore. Sul posto per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente una pattuglia della Polizia Municipale con Alessandro Rosse ed Eduardo Fioretto. E' il secondo incidente nel giro di 24 ore ad Ariano. E' di ieri un tamponamento con due feriti lungo la statale 90 delle Puglie all'altezza di località Perazzo.