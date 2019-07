Allagamenti e rami caduti, domenica di maltempo in Irpinia Numerosi gli interventi in città e in provincia dei Vigili del Fuoco

Avellino e l'intera Irpinia sono state interessate oggi da una perturbazione a carattere temporalesco, con presenza anche di forte vento. La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto più di trenta richieste di soccorso principalmente per danni d'acqua e alberi e rami caduti sulla sede stradale.

Interventi sono stati effettuati per questa tipologia in provincia a Volturara Irpina in via Cupa, a Lioni presso l'area industriale, a Mercogliano in via Nazionale Torrette e al viale San Modestino, a Taurasi in via Municipio, a Summonte in via Campo, a Monteforte Irpino in via Alva nella, a Prata Principato Ultra in località Creta, a Mirabella Eclano alla frazione Calore e a Pratola Serra in via Serritiello.

In città interventi per allagamenti, infiltrazioni e alberi pericolanti si sono registrati in via Luigi Imbimbo, in contrada Quattro grana, al corso Umberto I, in via Nappi, in via Scandone e a Pianodardine.