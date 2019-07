Ariano, abbandona amianto: ripreso dalle telecamere Lotta all'inquinamento ambientale, la Polizia Municipale non concede sconti

Ha scaricato come se nulla fosse quattro canne fumarie in eternit all'interno dell'isola ecologica nel piazzale del cimitero ma la sua azione non resterà impunita.

E' accaduto ad Ariano Irpino, dove da alcuni giorni sono stati ulteriormente rafforzati i controlli da parte della Polizia Municipale, alla luce degli ultimi gravi scempi ambientali in zone ormai famigerate, come Tesoro, Stratola e Santa Maria a Tuoro. Non da meno proprio il piazzale del cimitero, dove sono frequenti gesti del genere, tra cui l'abbondono di cucciolate, che hanno portato anche all'individuazione dei responsabili.

Così come è avvenuto per l'amianto, dove il nucleo di polizia ambientale, diretto dal sovrintendente Luigi Pietrolà, attraverso le immagini della video sorveglianza è riuscito ad individuare l'autore dello sversamento illecito.

La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Benevento, per i relativi provvedimenti.