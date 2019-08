Ariano, detenuto si dà fuoco in cella: è grave Trasferimento d'urgenza in eliambulanza dal Frangipane di Ariano al Cardarelli a Napoli

Si è dato fuoco nella sua cella in preda ad un raptus. Tragedia sfiorata nel carcere di Ariano Irpino. Un detenuto di 24 anni originario di Napoli è giunto in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. I primi a soccorrerlo all'interno del penitenziario arianese sono stati i sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa di Avellino.

L'equipe medica di turno guidata da Pasquale Monta ha attivato immediatamente il piano di emergenza, sottoponendo il giovane a tutte le cure necessarie, per poi stabilizzarlo in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza del 118. Vista la gravità della situazione, ustioni di terzo e quarto grado al volto, nuca, tronco e arti superiori si è reso necessario il trasferimento urgente al Cardarelli di Napoli. Una corsa contro il tempo per i sanitari del pronto soccorso arianese diretti come sempre in maniera attenta e scrupolosa da Silvio D'Agostino.

Momenti di tensione all'arrivo dei familiari da Napoli. Si è reso necessario in supporto alla polizia penitenziaria l'impego di una volante del commissariato arianese e due pattuglie della Polizia Municipale.

Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ariano Irpino.