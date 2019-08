"Diplomificio Irpinia", chiusa l'inchiesta bis: 31 indagati Tutto ruota intorno alla figura dell'ex collaboratore Cisl Antonio Perillo

Chiusa con 31 indagati l’inchiesta bis del Procuratore Capo di Avellino Rosario Cantelmo e del sostituto Antonella Salvatore sui diplomi falsi in Irpinia, nata all’indomani del servizio-inchiesta di Striscia la Notizia in cui l’ex collaboratore della Cisl Antonio Perillo, già condannato a più di 4 anni nell’altra inchiesta sui titoli falsi – veniva smascherato da Luca Abete mentre contrattava il prezzo del diploma con una donna.

I reati contestati, a vario titolo, sono l’usura, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

Ora le 31 persone indagate avranno venti giorni di tempo per produrre memorie difensive o per chiedere di essere sottoposte a interrogatorio. Dopodichè i Pm dovranno decidere se richiedere per il rinvio a giudizio o meno.