Auto in fiamme sull'A16, paura per una famiglia Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento immediatamente il rogo

Intorno alle 9 di oggi, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16, Napoli-Canosa, al Km. 39,900, in direzione Canosa nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza lo stesso. A fuoco anche le sterpaglie a bordo strada, prontamente estinto anche questo incendio. La famiglia a bordo dell'auto composta da coniugi e figlio, oltre un grosso spavento non ha subito conseguenze.