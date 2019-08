Pullman contro un'auto: ferita mamma e due bambine l'incidente sulla strada Variante di Avellino. Ritirata la patente all'autista del bus

Paura ieri sera per un incidente avvenuto sulla strada Variante di Avellino. Un pullman turistico ha tamponato un'auto con a bordo una donna e le sue due figlie piccole. La mamma e le bambine sono state trasportate da un'ambulanza del 118 all'ospedale Moscati di Avellino. Fortunatamente, per loro nessuna conseguenza grave.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale che dopo gli accertamenti hanno ritirato la patente all'autista del pullman. Il conducente non aveva tutti i documenti in regola. Traffico in tilt. Gli agenti hanno provveduto a tutti i rilievi del caso e a disciplinare la circolazione.

(Foto tratta dal web)