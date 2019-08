Alto Calore, nuova inchiesta sui bilanci Avviso di garanzia per l'amministratore Michelangelo Ciarcia

Bilanci Alto Calore, la finanza in azione. Nel mirino delle fiamme gialle i documenti sulle gestione dell'ente di Corso Europa dal 2010 in poi. E' scattato un avviso di garanzia per l'Amministratore Unico Michelangelo Ciarcia e così la procura irpina avvia una nuova inchiesta sull'ente idrico.

Le ipotesi di reato su cui sono in corso gli accertamenti sarebbero: “false comunicazioni sociali nei bilanci nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico e abusi negli atti d'ufficio commessi nelle funzioni svolte”. Il fascicolo è datato 18 settembre 2018 ma in realtà l'acquisizione degli atti risale alla scorsa settimana quando è scattato l'avviso di garanzia per Ciarcia.