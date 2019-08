VIDEO/Ciò che accade di notte ad Ariano ha dell'incredibile Anziani nelle case bersaglio di bulli, appello urgente alle forze dell'ordine

E' un pugno nell'occhio non solo al polmone verde di via Pasteni ad Ariano Irpino, ma è anche uno schiaffo e una grave offesa agli operai idraulico forestali della Comunità Montana Ufita che hanno realizzato con tanto impegno e passione le varie opere in legno all’interno del boschetto.

Panchine, smantellate da balordi per creare altalene. E’ questo l’ultimo stupido gioco dei bulli del boschetto, da anni impuniti. Non si contano le loro azioni di grave inciviltà e in qualche caso anche delinquenziali nella zona. Ne sanno qualcosa i volontari della Croce Rossa Italiana, che hanno subito ripetuti danni e sfregi alle ambulanza parcheggiate nel piazzale.

Una banda di teppistelli, forse la stessa che continua ad agire indisturbata nei vicoletti di via Guardia, uno fra tutti e ben noto, il Casalino. Qui sta avvenendo nel disinteresse più totale, un episodio gravissimo che per certi versi ci riporta alla mente la triste storia di Antonio Stano a Manduria. Ci manca forse davvero poco per arrivare a quelle scene simili di violenza che si spera non accadano più.

Alcuni anziani che vivono da soli, tra cui una donna sono costretti a chiudersi in casa già dal tardo pomeriggio essendo vittima di continui disturbi all’arrivo di un branco di ragazzini, i quali più volte hanno tentato persino di sfondare la porta. Una donna che vive nel panico tutte le notti.

"Ci faranno morire di spaventom dove ce ne dobbiamo andare." Un giovane sostiene che ci sia anche droga. Vetri delle case infranti, porte sfondate, piante date alle fiamme. Una situazione a dir poco gravissima.

Stesso episodio nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Martiri, dove anche qui una banda di minori da tempo sembra essersi accanita contro l’abitazione di tre fratelli, sbeffeggiati e colpiti con pietre alle finestre. Viene rivolto un appello urgentissimo alle forze dell’ordine a non sottovalutare questi due gravi episodi, prima che sia davvero troppo tardi.