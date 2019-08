Ciclista investito: è grave in ospedale E' successo ieri sera a Lauro lungo viale Platani

Paura ieri sera a Lauro per un incidente che ha visto coinvolto un ciclista. Si è verificato lungo viale Platani intorno alle 20. L'uomo in bici è stato investito da un'auto. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i medici del 118. Un'ambulanza ha trasportato il ferito in ospedale. Giunto al pronto soccorso con un codice rosso, è stato immediatamente sottoposto a tutti gli accertamenti, dopodiché è stato ricoverato e la sua prognosi non è stata ancora sciolta.