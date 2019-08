Monteforte, blitz dei Carabinieri. Ditta sospesa e multe I controlli

Sicurezza sui luoghi di lavoro, controlli dei carabinieri. A seguito di accertamenti effettuati con i colleghi della Stazione Forestale di Lauro e il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, è scattata la sospensione dell’attività produttiva di una ditta boschiva di Avella.

Sono stati identificati otto dipendenti, di cui cinque non regolarmente assunti. Oltre alla sospensione dell’attività, per il titolare dell’impresa sono scattate multe per l’importo complessivo di 11mila euro.