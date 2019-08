Minaccia e oltraggia due vigili urbani, denunciato 60enne I caschi bianchi hanno anche soccorso un uomo che vagava sulla Bonatti

Questa mattina gli uomini del Colonnello MIchele Arvonio, nei servizi di viabilità predisposti in città, stavano effettuando delle contestazioni di infrazioni nei pressi di Piazza Libertà. Un automobilista, contravvenzionato, si è scagliato verbalmente contro i due agenti che stavano operando, oltraggiandoli e minacciandoli. L'uomo un sessantenne del posto, accompagnato al comando per i rilievi di rito, è stato denunciato all' autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio, su segnalazione pervenuta alla centrale operativa del comando, una pattuglia è intervenuta sulla Bonatti dove è stato segnalato un uomo di circa 70 anni che vagava a piedi. Immediatamente sul posto i caschi bianchi hanno messo in sicurezza l'uomo, con problemi psichici che vagava pericolosamente fra i guard rail. L'uomo, residente nella provincia di Avellino, si era allontanato da casa senza avvisare i familiari che sono giunti sul posto per riportare l'uomo a casa.

Sempre nella giornata odierna a seguito di segnalazioni sono state elevate 20 sanzioni per il non corretto conferimento dei rifiuti .