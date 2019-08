Molestano i fedeli davanti alla chiesa: due rom allontanati L'azione della polizia municipale di Avellino lungo corso Vittorio Emanuele

Questa mattina, dopo diverse segnalazioni, gli uomini del Colonnello Michele Arvonio, hanno hanno individuato due rom di 23 anni che molestavano i fedeli, per lo più anziani davanti alle scale e fino all'ingresso della Chiesa del Rosario, lungo corso Vittorio Emanuele. Per la coppia è scatatto l'ordine di allontanamento per 48 ore e sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.